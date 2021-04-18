在囚的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）健康情況繼續惡化，醫生指他隨時會心臟驟停或腎衰竭，如果仍無法獲得治療「將在未來數天內死亡」。

血鉀過高達「危險水平」

44歲的納瓦爾尼早前以絕食方式，抗議獄方拒絕為他的背部劇痛及雙腿麻痺提供合適治療，至今已進入第18天。4名醫生、包括納瓦爾尼的私人醫生瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）去信獄方，要求立即批准探望納瓦爾尼並為他檢查，又指他的血鉀過高已達「危險水平」，意味隨時可導致腎功能受損及嚴重的心律問題。

信中指血鉀水平如高於6.0mmol/L就需要立即治療，而由律師取得的納瓦爾尼驗血結果，其血鉀水平高達7.1mmol/L。曾在納瓦爾尼中神經毒劑後為他治療的醫生波盧帕（Alexander Polupan），也在社交網上載納瓦爾尼的驗血報告圖片，稱數據顯示他急需治療，否則可能「在未來數天內死亡」。妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）就稱納瓦爾尼如今只重76公斤，比絕食前瘦了9公斤。

納瓦爾尼日前指獄方為了打擊他絕食，在他附近燒雞、又在他口袋放糖果，其律師指他身體狀況惡化，四肢在本月初開始失去知覺。

70位名人聯署去信要求讓納瓦爾尼接受治療

美國總統拜登周六被問及此事時回應指，目前俄方對納瓦爾尼的處理是「完全不公平及不恰當」。而包括荷李活演員祖迪羅（Jude Law）、「佛地魔」賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）、「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、《哈利波特》作者羅琳（JK Rowling）等70位名人，亦聯署去信要求俄羅斯總統普京讓納瓦爾尼接受治療。

納瓦爾尼去年8月在西伯利亞受神經毒劑諾維喬克毒害，被緊急送到德國搶救才撿回一命，今年初返回莫斯科時，被指違反2014年挪用公款案的緩刑條件，遭送入莫斯科以東的波克羅夫（Pokrov）監禁2年半。納瓦爾尼指控是普京下令毒害，克里姆林宮否認。

莫斯科檢方要求將反貪基金會標籤為極端主義組織

另外，莫斯科檢察院周五入稟要求將納瓦爾尼成立的反貪污基金會「FBK」標籤為極端主義組織，如果成事，「FBK」可被禁止運作及清算，為機構工作的人亦面臨最高10年監禁。

檢察院指「FBK」是「以自由主義口號作掩飾去破壞社會安寧……它們實際目的是創造條件去改變憲法制度基礎」。

英國廣播公司/美國有線新聞網絡/《蘋果》資料室

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