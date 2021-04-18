捷克表示經調查後，發現18名俄羅斯駐當地大使館職員其實是俄國情報部門或軍方的特工，疑涉及2014年捷克東部軍火庫爆炸案，決定將他們驅逐出境，並下令他們在48小時內離開。

捷克周日指，已通知北約及歐盟盟友有關俄羅斯涉嫌有份參與軍火庫爆炸案，會在歐盟周一舉行的外長會上討論事件。英國外相藍韜文周日表示全力支持捷克的決定，又指事件揭發俄國間諜是無孔不入，而且為達成任務目的不擇手段。

18名使館職員被指是俄羅斯聯邦對外情報局（SVR）以及俄軍隊總參謀部情報總局（GRU）的特工，捷克外長哈馬切克（Jan Hamacek）指他們必須在48小時內離開捷克。總理巴比什（Andrej Babis）指捷克當局掌握了GRU屬下、旨在破壞歐洲穩定及進行外國暗殺活動的「29155單位」人員，涉及當地7年前軍火庫爆炸案的「明確證據」，案件造成2名捷克人死亡。

捷克警方隨後公佈正追捕兩名同涉爆炸案的俄羅斯人，他們持有的俄國護照，正是2018年在英國境內企圖毒殺前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒尤莉亞（Yulia）不遂的疑犯所持有。護照持有人身份分別是1979年出生的彼得羅夫（Alexander Petrov）以及1978 年出生的博希羅夫（Ruslan Boshirov）。英國當局也在通緝兩人。

中央社/路透社/《蘋果》資料室

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