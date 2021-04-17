美國總統拜登上月委任副總統賀錦麗專責應付美國南部邊境危機，但經過24天，賀錦麗從未召開記者會提出任何解決方案。經常批評政聯邦政府工作的德薩斯州州長阿博特(Greg Abbott)，指摘拜登與賀錦麗在墨西哥黑幫在邊境肆虐時，仍擺出一副袖手旁觀的姿態。

阿博特接受訪問時說，黑幫活躍在美國和墨西哥兩地，令德州南部居民惶惶不可終日，諜殺、綁架、行劫等各式各樣罪行都在發生。他本周致涵拜登，要求把墨西哥黑幫列為恐怖組織，進行打擊。

專欄作家科恩(Adriana Cohen)本周亦批評賀錦麗上任後，對南部邊境問題完全視若無睹。他說：「賀錦麗漠視扣押數以千計非法移民和沒有成人陪同小人蛇的邊境拘留中心，是政治失誤，浪費了大好機會，向美國人和兩黨選民展示她有領導能力登上總統寶座。」

他建議賀錦麗召集一班專家，製定完整的邊境策略，然後召開記者會向公眾闡釋計劃。

有「邊境沙皇」之稱的雅各布森（Roberta Jacobson）本月突然請辭，因此解決南部邊境問題的重任，落在上月獲委任的賀錦麗身上。雅各布森在請辭時說，難民問題不是一時三刻能解決，但正漸漸走向正軌，由於拜登修正了前任總統特朗普的移民政策，因此能「樂觀地離開」。

美國霍士新聞/《蘋果》資料室

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