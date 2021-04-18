緬甸局勢在當地新年潑水節期間未見緩和，多地仍有反軍方示威，軍方亦繼續搜捕及鎮壓示威者。周六曼德勒附近有軍警鎮壓示威，最少3人死亡，密支那近期有5名記者被捕，顯示軍方加強箝制傳媒。另外仰光周六有針對軍方的炸彈襲擊，3名軍人受傷，其中一人危殆。

曼德勒省摩哥克（Mogok）周六有支持全國團結政府的遊行，約150名軍警於不足一小時後到場向示威者開槍，最少3人死亡、2人受傷。目擊者指死者年約20多歲至40多歲，屍體被警方運走後再轉送醫院。當地居民拍攝片段顯示，一名士兵曾向同袍表示「我想他們死，你聽見嗎？5個人」，另一人回應稱「是」，照片則可見救護車上滿是血迹。

記者被捕多日未能見家人

密支那地方報章《密支那新聞》3名記者上周先後被捕，分別為22歲的亞杰（Ah Je）、23歲的克里斯托弗（Christopher），以及22歲的苗妙妙班（Ma Myo Myat Myat Pan）。《密支那新聞》屬獨立報章，自政變後一直報道軍方鎮壓暴行，總編輯森邁（Seng Mai）強調報社只是盡職責報道，讚揚被捕的記者工作積極，經常站在最前線採訪，又透露3名記者的家人至今仍未能探望他們，憂慮他們遭虐待，甚至有生命危險。

密支那獨立網媒Kachinwave和74 Media上月底亦有記者被捕，兩人其後被軍方控以「製造恐慌、散播假新聞或煽動針對公務員的非法行為」，最高可被判監3年。緬甸軍方持續拘捕記者，聯合國數字顯示自政變至今，軍方已累計拘捕71名記者，逾半至今仍被扣留，最少23人被當局起訴。

仰光周六發生多宗炸彈襲擊，估計是針對軍方，其中揚金區（Yankin）的政府建築下午有3枚土製炸彈爆炸，3名士兵重傷，其中一人危殆。發生爆炸的建築物自3月已被軍方徵用，目擊者指事發時有人從外面投擲炸彈，其後傳出巨響，不久後大批軍車趕到增援，居民都不敢外出。當地消息指仰光多個地區周五亦曾發生爆炸案。

緬甸The Irrawaddy網站/Myanmar Now網站

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