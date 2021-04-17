【皇夫喪禮】執子之手，至死方休，英女皇伊利沙伯二世昨天在溫莎堡聖佐治教堂，送別相守73年的丈夫菲臘親王。受到防疫規則所限，皇夫僅由30名至親好友送行，儀式雖簡化了，但莊嚴肅穆不減，向對女皇忠心耿耿、為國家鞠躬盡瘁的菲臘親王致以最高敬意。

這場大致上按皇夫本人意願而安排的皇室喪禮，在上午11時左右啟動，靈柩由皇室私人教堂移到溫莎堡內廳進行準備。到下午2時後，反映了菲臘親王與軍隊尤其是海軍淵源而安排參與的700多名軍人，在溫莎堡的方庭就位。

九子孫步隨Land Rover靈車

靈柩被送上由菲臘親王有份設計改裝的Land Rover靈車，送往教堂，皇儲查理斯等九名子孫徒步尾隨，其間炮兵團鳴炮，溫莎堡晚鐘塔敲響喪鐘。女皇所乘座駕在隊伍後稍停一下後，先往教堂，由聖佐治教堂主任牧師康納迎入，送到詩班廳單獨就坐。

其後靈車駛到西階前，西階前海軍水手哨吹出代表「靜止」的音調。除了有儀仗隊、軍樂團及一支皇家近衞騎兵團肅立相迎；在附近的馬蹄迴廊亦有英聯邦成員包括加拿大、澳洲、新西蘭、千里達的防衞顧問靜立致意。

下午3時一到，溫莎堡響起一下炮聲，全國默哀一分鐘，之後靈柩移入教堂，儀式展開。移靈與關上教堂門都伴有水手哨吹出相應的音調。由於繁忙的倫敦希斯路機場距溫莎堡只有約10公里，為免噪音干擾，默哀前後航班升降暫停了六分鐘，喪禮期間亦沒有飛機飛越溫莎堡上空。

靈柩置放於詩班廳的靈柩台，皇室成員就座，而因疫情關係，女皇獨自一人坐，跟其他保持兩米距離。菲臘親王生前所獲的勳章獎章、他的元帥杖與皇家空軍翼章等，以及他在丹麥與希臘王室繼襲所得的勳章，都一一排列在祭台上。

按遺願奏軍樂紀念從軍日子

約50分鐘的儀式由聖佐治教堂主任牧師康納主持，他讚揚菲臘親王為人「和善、幽默、仁慈」，「他悠長的一生在許多方面都是我們的福份」。他說：「他對女皇忠心耿耿、對國家和英聯邦盡心服務、還有他的勇氣、堅忍與信念，都啟發、鼓舞了我們。」

按照菲臘親王的意願，儀式並無講道環節，皇室人員亦不會發言，而四位軍號手演奏的，除了軍葬儀式必備的《最後崗位》（The Last Post），亦按皇夫意願，演奏了海軍軍樂《各就各位》（Action Stations），紀念皇夫從軍的一段日子。

在坎特伯雷大主教作出祝福後，四名詩班成員唱出國歌，其後儀式結束。菲臘親王的靈柩下降至教堂的皇家墓室。

喪禮舉行前，皇室發佈了一個影片，以菲臘親王人生各階段的相片輯成，配上桂冠詩人阿米蒂奇（Simon Armitage）朗誦他為皇夫所撰的《大家長之輓歌》，頌揚菲臘親王奉獻一生予皇室與國家。

菲臘親王本月9日在溫莎堡辭世，享年99歲。

路透社/法新社/美聯社