菲律賓檢共重逾150噸值$1.95億巨蚌殼

菲律賓海岸警衞在錫蒂烏格蘭島（Sitio Green Island）起獲一堆非法巨蚌殼（巨大硨磲貝），共重150噸，價值2500萬美元（1.95億港元）。

海岸警衞在Facebook公佈事件，警方已拘捕4名疑犯，將控告他們違反當地的《野生動物資源保育及保護法》。該法例第27條列明因貿易或收藏等理由「有意及知情下開採野生動物資源及其棲息地」屬違法行為。如殺害或破壞瀕危野生動物，可被判入獄2年，或罰款410美元（約3200港元）。

據指警方已盤問部份疑犯，發現他們在未經官方授權，收集及藏有巨蚌作商業用途。其中一人供稱，已獲得菲律賓總統辦公室和漁業及水資源局（BFAR）批准，不過未能提供文為證。暫時總統辦公室和「BFAR」也未有回應事件。巴拉旺可持續發展協會上周二指，上述有關獲批准開採巨蚌的說法是發放假消息。

巨蚌對海洋生態有重要作用，包括為生物提供棲息地方，以及阻止海藻增生。

是次行動還有巴拉旺可持續發展協會（The Palawan Council for Sustainable Development／PCSD）及澳洲聯邦警察等情報組織參加。

西點軍校處罰作弊學員 8人退學50人留級

美國西點軍校（West Point）去年爆出自1976年以來最大作弊醜聞，有73名學員涉嫌在網上微積分考試作弊，校方決定處罰 8人退學，50人留級。

去年因疫情關係，學校安排網上考試，發現有大批學生作弊，校方共調查73名學員，當中超過50人是運動員，部份是足球隊成員。事件揭穿後，有55人透過學校的「自願投案」政策 主動承認作弊，此政策在2015年才推出，希望憑誠信制度，鼓勵犯錯學生承擔後果，不過現時校方認為成效低，已終止政策。

校長威廉斯中將（Lt. Gen. Darryl A. Williams）透過聲名表示「西點軍校要為正受培訓的陸軍人員設下最高典範」，因此對學員的品格有極高要求。

國安局總法律顧問自拜登上任後 一直放行政假而辭職

獲美國前總統特朗普委任的國家安全局（National Security Agency／NSA）總法律顧問埃利斯（Michael Ellis）表示，自拜登上任後一直放行政假受調查，他不認為局方有意批准他重返崗位，上周五正式辭職。

據報指，自從特朗普離開白宮當天起，國安局局長仲宗根（Paul Nakasone）已要求埃利斯放行政假，理由是要等候國防部完成調查，包括有關埃利斯參與處理機密資料的保安調查。然而此前僅數天，埃利斯才獲時任署理國防部長下令委任為國安局的總法律顧問，仲宗根曾同意此安排。

不過翌日埃利斯決定不再等候調查結果，正式請辭。他在辭職信中指︰「我已被放行政假接近3個月，沒有任何解釋或者跟進，也沒有述象顯示國安局有意解決這問題……因此我辭去職務，即時生效。」

埃利斯曾經是共和黨議員的首席顧問，2017年初加入白宮，成為國家安全委員會的律師，但一月總統換屆後，民主黨執政，國家安全局是國防部轄下的部門，因此有民主黨及國家安全專家曾表示，擔心埃利斯是特朗普有意安插在敏感職務的心腹，未能信任他。

共和黨指針對埃利斯的批評有政治動機，上月他們要求檢察總長調查仲宗根要求埃利斯放假的決定。仲宗根在上周四回應指相關的委任安排仍在調查中，但他承認在要求埃利斯放假前一天，即1月19日，曾批准他接觸最高機密的資料。

美國《華盛頓郵報》／哥倫比亞廣播公司／美國有線新聞網絡

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