武漢肺炎疫情下民眾幾乎無法到海外旅行，荷蘭一間旅遊公司早前推出「實驗性旅遊」，測試疫下海外旅遊是否安全可行，近200人的旅行團在上周中已出發赴希臘8天。傳媒報道有4人或感染了武肺病毒，連同他們的室友至少8人需要隔離。

這個旅行團是由旅遊公司Sunweb開辦，目的地是希臘羅德島（Rhodes），名額合共是187人，費用則是每位399歐元（約3,650港元），早前吸引到至少2.5萬人報名參加。

根據旅行團安全指引，參加人士在出發前後皆接受武漢肺炎檢測，返回荷蘭後還要接受10天家居隔離，倘若旅遊途中感染則要轉送到希臘的隔離酒店，但有關費用由Sunweb支付。旅客活動範圍亦只限於居住的酒店，連酒店所屬的沙灘都不能出入，只會有工作人員及旅行團人士在內。

然而傳媒報道在度假試驗期間，有至少4人或感染武肺、共8人需要隔離。日前188位荷蘭旅客及導遊都進行了病毒檢測，結果其中184人為陰性。

報名人士：藉此由疫情恢復

雖然旅行團有不少防疫措施及限制，不過報名人士早前指希望藉此由疫情恢復。現年51歲的報名人士古德漢（Corina Gouderjaan）曾稱：「首先我感染了武肺和病得很重，然後我失去了工作，那現在呢？我期待在度假村不做任何事，在這混亂的一年中恢復過來。」

英國廣播公司/荷蘭一網

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