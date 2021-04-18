美國軟件公司Adobe表示，公司創辦人蓋希克（Charles ``Chuck’' Geschke）於周五離世，終年81歲。他曾協助開發廣為使用的可攜式文件格式PDF（Portable Document Format）技術。

Adobe行政總裁納拉延（Shantanu Narayen）向員工發電郵指，蓋希克離世是整間公司及科技業的巨大損失，蓋希克引導業界數十年，是業界的英雄和導師。

蓋希克與另一名共同創辦人沃諾克（John Warnock）研發出多個軟件，為大眾如何創作及通訊帶來革命性的改變。納拉延說他們的首個產品是「Adobe PostScript」 （PS），為紙上列印文字及圖像提供一種全新的方式，並引發桌面出版革命。

蓋希克為公司灌輸創新動力，後來引導出一些變革性的軟件，包括PDF、電子文書處理軟件Acrobat、圖像製作軟體Illustrator、影像處理軟體Photoshop，以及圖像設計、影片編輯與網頁開發軟件Premiere Pro。

美國前總統奧巴馬曾於2009年向蓋希克及沃諾克授予「國家科技獎章」（National Medal of Technology）。

美聯社／中央社

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