英國菲臘親王周六的喪禮上，劍橋公爵夫人凱蒂除了被指促成威廉王子和哈里王子一年多以來首次在鏡頭前交談，她的一身衣着亦成為英國傳媒關注焦點。英媒發現凱蒂所戴的珍珠鑽石頸鍊來自英女皇多年珍藏，凱蒂亦曾在女皇與菲臘親王大婚70周年時佩戴同一條頸鍊，凱蒂周六再選戴這條頸鍊，被解讀成向女皇和菲臘親王73年婚姻致敬。

凱蒂周六以一身全黑裝扮出席喪禮，珍珠頸鍊和耳環更顯搶眼。該條頸鍊由日本政府多年前贈予女皇，中央鑲上鑽石扣，女皇1980至1990年代曾多次戴上這條頸鍊，包括1995年女皇戴着這條頸鍊，出席戴卓爾夫人70大壽晚宴。

這條頸鍊亦深得皇室中人所愛，威廉亡母、已故威爾斯王妃戴安娜1982年在一次酒會上戴着同一條頸鍊出席，據報戴安娜喜歡珍珠，因此當時向女皇商借頸鍊。而凱蒂周六佩戴的珍珠耳環，戴安娜1982年同樣曾向女皇借用，該對耳環是1947年女皇大婚時，由巴林國王贈予當時還是伊利沙伯公主的女皇。

女皇2017年11月慶祝與菲臘親王結婚70周年紀念時，凱蒂亦向女皇借用這條頸鍊，這次再次戴上，被解讀成向女皇與菲臘親王的婚姻，以至戴安娜致敬之意。

英國《星期日鏡報》／英國《星期日郵報》

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