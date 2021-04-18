英國菲臘親王的喪禮周六舉行，女皇在聖佐治教堂單獨就座、形單影隻的畫面叫人格外傷感。皇室侍從透露，過去一年多女皇與菲臘親王因疫情避居溫莎堡期間，兩夫婦不時「耍花槍」，例如一次菲臘親王曾喚女皇為「傻婆」，要她住口，女皇則回道「我是女皇」，可惜一切都隨着菲臘親王逝世成為回憶。

女皇與菲臘親王結婚70多年，但過去兩人都經常出席公務，實際相處時間不多，直至疫情期間皇室公務大幅減少，使她與菲臘親王得以在溫莎堡朝夕相對。儘管女皇和菲臘親王都年近百歲，但二人仍如膠似漆，一方面互相支持，不時也有小爭執。

侍從憶述一次女皇和菲臘親王因小事鬥嘴起來，當時菲臘親王說道「噢，住口吧，你這傻婆」，女皇則「駁嘴」說：「我才不是傻婆，我是女皇」。該名侍從形容女皇和菲臘親王「就是在鬥嘴，真是令人意想不到地甜蜜……我不能相信自己的耳朵，但其他侍從也說，這就是他們日常相處的方式」。

疫下朝夕相對 最後時光常回憶往事

《每日郵報》皇室記者凱伊（Richard Kay）引述消息人士指，菲臘親王早前留院一個月後回到溫莎堡，但精神已變得很差，經常感到疲倦和想睡覺，女皇在這段最後時光，與菲臘親王「瘋了似的回憶舊事」，經常回看一家人的照片，又翻看陳年電影，二人亦時常談天說地，不過女皇一次提議回看菲臘親王昔日畫下的油畫時，菲臘親王則堅決不願意。

皇室侍從表示，女皇日後會較多居於溫莎堡，只在工作時使用白金漢宮，但相信不會再在白金漢宮留宿，意味今後首相覲見女皇時需前往較遠的溫莎。

英國《星期日鏡報》/英國《每日郵報》

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