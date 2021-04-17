89歲的古巴領袖勞爾（Raul Castro）前日宣佈辭任共產黨第一書記，結束他與兄長卡斯特羅長達62年的管治。2018年已接任國家委員會主席、60歲的卡內爾料成繼任人。

卡內爾料接任古共書記

勞爾在黨代表大會上指，他退休後只會是「普通的革命鬥士」，「只要我一息尚存，我仍會留一隻腳掛在馬鐙上，捍衞祖國、革命和社會主義」。他指將把領導權力交託給「充滿熱情和反帝國主義精神」的年輕一代，「我熱切地相信同胞的力量、優秀的本質和悟性」。他又指古巴願意與美國「發展互相尊重的對話」，但不會接受在「外交政策和原則」上退讓，強調古巴不會放棄「革命和社會主義的原則」。

勞爾曾帶領古巴改善與美國關係，在2016年與時任美國總統奧巴馬進行歷史性會談，迎來數十年來兩國最頻密的交往，但在特朗普上任後政策被大幅逆轉。白宮發言人普薩基前日指未有計劃立即改變對古巴政策。

勞爾是兄長卡斯特羅在1959年革命中的作戰夥伴，在2008年接替病倒的兄長出任國家委員會主席，並在2011年接任共產黨第一書記。他揚言留「一隻腳掛在馬鐙上」意味他仍會在幕後擔任政治操盤人，故此後不太可能會出現政治改革。

古巴現時陷入自冷戰後最嚴峻的經濟危機，受到武肺疫情、金融改革和美國制裁影響，去年經濟收縮11%。卡內爾料將受壓進一步放寬古巴的計劃經濟。

另外，一份前日出版的解密文件顯示，美國中情局曾在1960年策劃暗殺勞爾，擬派機師接載勞爾從布拉格返國，假裝發生意外。惟在該機師出發後總部發電報煞停計劃，但當時機師失聯，回到古巴後滙報沒有機會行動。

美聯社/路透社/法新社