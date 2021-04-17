美國總統拜登與日本首相菅義偉舉行峯會後發表聯合聲明，就台灣、釣魚台、香港、新疆、南海等問題表達關切。中國外交部發言人回應說，美日聯合聲明粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，「是煽動分裂的可笑圖謀」。

拜登與菅義偉在會後的記者會上，就人權民主的共同價值發表聯合聲明，並對中國在印太地區的舉動表達關注。中國外交部指記者會「超越正常發展雙邊關係的範疇」，台灣、釣魚台都是中國領土，涉港、涉疆事務純屬中國內政，美日聯合聲明粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方對此強烈不滿、堅決反對，已通過外交渠道向美、日表明嚴正立場。

外交部發言人又說，美日嘴上鼓吹「自由開放」，實則拉幫結夥搞「小圈子」，煽動集團對抗，完全是逆時代潮流而動，同本地區和世界絕大多數國家求和平、謀發展、促合作的共同期待背道而馳，只會讓世人越來越看清「美日同盟」危害地區和平穩定的本質和圖謀。

美日領袖聯合聲明又提到台灣海峽和平穩定的重要。這是1969年美國總統尼克遜與日本首相佐藤榮作會談以來，首次有日本首相在與美國的聯合公報中提及台灣。日本為免損害與中國關係，在台灣問題上一直謹言慎行，菅義偉是較為直率的一位。

中國副外長樂玉成周五接受美聯社訪問時，警告美國永遠不應試圖打台灣牌，「這是非常危險，這是我們的紅線，美國永不應逾越」。

美聯社/新華社

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