日本政府宣佈計劃將福島第一核電站核廢水經處理後排放入海後，更改過往的用語，決定往後只有低於排放入海標準值的廢水才稱為「ALPS處理水」，而已經處理但放射性物質仍超標的廢水則未定出新名稱。報道指政府特意為「處理水」劃分定義，是想強調核污水經處理前後不同，避免有損形象和誤解。

「ALPS」是「先進液體處理系統」簡稱，此系統的作用是過濾核電站內廢水的核污染物，主要處理去除氚（tritium、又稱超重氫）以外的大多數放射性元素。過往政府籠統將約125萬噸經此系統過濾的廢水稱為「處理水」，但後來經濟產業省宣佈細分定義，只將約32萬噸成功過濾到低於排放入海標準值的廢水稱為「ALPS處理水」，而仍超標的約80萬噸廢水則未定名稱。

報道指因為過濾的過程並非完善，經「ALPS」處理後的水，氚以外的放射性物質也可能超標，其中還有超標約2萬倍的水，如果把未充分過濾的水也稱為「處理水」，可能會引發混亂。細分定義可強調計劃排放入海的污水與使用「ALPS」過濾前的核污水並不相同，避免形象受損和誤解。

東京電力指，在本月9日接到經產省有關更改稱呼的指引，正準備更改說明工作，公司截至昨天仍未更新網頁。東電的排放計劃指，將會把氚以外物質低於標準值的水，用海水稀釋100倍以上後排放。不達標的水則用「ALPS」過濾至符合標準，然後才稀釋排放。

根據日本當局基本方針，屆時排放到大海的廢水，氚濃度將降到世界衞生組織（WHO）規定飲用水水質標準的七分一左右。

另外，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）回應核廢水排海時指，相信日方與國際原子能機構（IAEA）會保持緊密合作。克里表示美方相信日本政府與「IAEA」已制訂非常嚴格的排污程序，美方亦已知道日方曾考慮所有選項及其將帶來的影響。

對於美國會否敦促日本公開充份資訊，克里表示暫無相關計劃，也不宜干預既有程序。分析認為此表示美方不反對日本排污入海，也不願介入，除非「IAEA」核查過程存在問題。

共同社／韓聯社

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