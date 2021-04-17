執子之手，至死方休！英女皇伊利沙伯二世周六在溫莎堡聖佐治教堂，送別相守73年的丈夫菲臘親王。受到防疫規則所限，皇夫僅由30名至親好友送行，儀式雖簡化了，但莊嚴肅穆不減，向對女皇忠心耿耿、為國家鞠躬盡瘁的菲臘親王致以最高敬意。

這場皇室葬禮大致上按皇夫本人意願安排，上午11時左右，靈柩由皇室私人教堂移到溫莎堡內廳作準備。下午2時後，與菲臘親王淵源深厚的軍方安排700多名軍人，在溫莎堡的方庭就位送別。

靈柩被送上由菲臘親王有份設計改裝的Land Rover靈車前往教堂，皇儲查理斯等九名子孫徒步尾隨，其間炮兵團鳴炮，溫莎堡晚鐘塔敲響喪鐘。女皇所乘座駕在隊伍後稍停一下後，再先行前往教堂。

其後靈車駛到聖佐治教堂西階前，西階前海軍水手哨吹出代表「靜止」的音調。除了有儀仗隊、軍樂團及一支皇家近衞騎兵團肅立相迎外，附近的馬蹄迴廊亦有英聯邦成員包括加拿大、澳洲、新西蘭、千里達的防衞顧問靜立致意。

下午3時，溫莎堡響起一下炮聲，全國默哀一分鐘，之後靈柩移入教堂，開始葬禮儀式。由於倫敦希斯路機場距溫莎堡只有大約10公里，為免噪音干擾，默哀前後航班升降暫停了六分鐘，喪禮期間亦沒有飛機飛越溫莎堡上空。

女皇為防疫獨坐 皇夫勳章陳列祭台

靈柩置放於詩班廳的靈柩台，皇室成員就座，因疫情關係，女皇一人獨坐，與其他皇室成員保持兩米距離。菲臘親王生前所獲的勳章獎章、他的元帥杖與皇家空軍翼章等，以及他在丹麥與希臘王室繼襲所得的勳章都一一排列在祭台前的軟墊上。

約50分鐘的儀式由溫莎教長主持，他讚揚菲臘親王為人「和善、幽默、仁慈」，「他悠長的一生在許多方面都是我們的福份」。他說：「他對女皇忠心耿耿、對國家和英聯邦盡心服務、還有他的勇氣、堅忍與信念都啟發、鼓舞了我們。」

按照菲臘親王的意願，儀式並無講道環節，皇室人員亦不會發言，而四位軍號手除了演奏軍葬儀式必備的《最後崗位》（The Last Post），亦按皇夫意願演奏了海軍軍樂《各就各位》（Action Stations），紀念皇夫從軍的一段日子。

坎特伯雷大主教作出祝福後，四名詩班成員唱出國歌，其後儀式結束。菲臘親王的靈柩送入教堂的皇家墓園。

喪禮舉行前，皇室發佈了一段影片，以菲臘親王人生各階段的相片剪輯而成，配上桂冠詩人阿米蒂奇（Simon Armitage）朗誦他為皇夫所撰的《大家長之輓歌》，頌揚菲臘親王奉獻一生予皇室與國家。

菲臘親王本月9日在溫莎堡辭世，享年99歲，是英國史上在任最久的君主配偶。

路透社/法新社/美聯社

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