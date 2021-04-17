不少國際教育機構數年前到中國發展掘金，但隨着中國收緊對國內私立國際學校的規管，有不少國際學校受到不少制肘，教學內容無法自主，因此有意撤出中國市場，改為到越南及非洲開辦學校，以免損害學校的品牌聲譽。

《泰晤士報》報道，英國教學機構在中國開設的大約50間國際學校，正面臨北京當局嚴格規管。今年3月，中國教育部向雙語私立學校在內的學校發出指引，任何學校如果有本地學生，都必須遵守國家課程。《優良學校指南》編輯費爾克洛夫（Juliet Fairclough）說︰「很多學校甚至不願意承認自己在中國設有學校。這樣的聲譽風險很大，而且他們對某些特許經營學校沒有太多控制權。」部份學校有意改到越南、非洲或埃及開辦學校。

英議員：如今到中國辦學是冒險

英國南北安普敦國會議員、獨立學校全黨組織主席萊維（Andrew Lewer）更稱，撤離中國是明智決定，他指出，如果有學校在現今環境下仍然到中國開辦學校，站在商業角度來看是「冒險」，新一代的家長和學生並不太願意入讀在中國有投資的學校。席萊維又指出，一些曾經考慮到中國投資的學校，現在都改變主意，轉為尋求其他市場，或改為投資網上教學。

根據推廣英國教育的北京咨詢機構問創教育（Venture Education），2019年有超過30個獨立學校品牌在中國營運，去年加開14間學校，而未來幾年多家私立學校打算在中國新開40間學校。

須遵中國教程 學校迴避六四等題材

報道指，英國在中國開辧國際學校初期只限取錄持有外國護照的學生，很多中國家長無法讓孩子入讀，只好送他們出國留學，以尋求更開放的國際化教育。由於國際學校競爭大、外國學生收生不足，於是學校也逐漸開放錄取本地學生，卻因此要接受並遵循中國的國家教程，當然要避開敏感的政治題材，例如六四天安門屠城歷史，而15歲以下的內地學生亦被禁接觸國際課程或外國教科書。

《優良學校指南》編輯費爾克洛夫稱︰「真的很諷刺。家長讓子女出國留學的原因，是因為他們不能讓孩子入讀中國的國際學校。當有些學校提供優良的英式教育，另一些學校開辦了那麼多間學校，卻主要錄取本地學生、教授本地課程，他們只不過是名義上、經營上是英國學校。」

英國《泰晤士報》

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