英國菲臘親王的葬禮讓他兩名鬧不和的孫兒威廉和哈里王子年多以來首次一起公開露面。在葬禮結束後，皇室成員陸續離開溫莎堡聖佐治教堂，哈里與威廉夫婦同行，三人更邊走邊談。

菲臘親王的靈柩由他有份設計改裝的Land Rover靈車運往教堂，皇儲查理斯等九名子孫徒步尾隨，威廉與哈里沒有並排而行，安妮公主長子兼二人的表哥菲利普斯（Peter Phillips）站在兩人中間。因疫情關係，皇室成員在教堂內亦分隔而坐，兩兄分各坐一方。

葬禮結束後，本有車安排接載皇室成員返回溫莎堡，但他們臨時決定徒步回去。哈里先與嫂子凱蒂並肩而行，並主動與她交談，當兩人趕上前方的威廉後，凱蒂似刻意走慢一點，讓兩兄弟有機會單獨交談。威廉與哈里親切地對話，偶有微笑。為英國獨立電視台(ITV)採訪葬禮的哈里友人布拉竹比(Tom Bradby)說：「今次葬禮是破冰契機，老實說，此景象都是很多人樂於看見，不單是皇室家庭。」

身體語言專家詹姆斯(Judi James)說：「在步出教堂後，哈里相當自然地追上威廉與凱蒂，站在他們中間與他們並肩而行，並互相交談。經過數秒看來自然和不自覺的談話，凱蒂走慢了一點，讓兩兄弟單獨邊走邊談。這似乎不是刻意設計讓傳媒拍攝，而是兩兄弟真心團結的一刻。」

自哈里夫婦去年決定與皇室分離後，威廉與哈里的關係一直緊張，隨著哈里夫婦上月接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪大爆在皇室受到的不愉快待遇後，兩人關係更雪上加霜。雖然在送殯途中兩人沒有並排而行，但皇室消息人士強調這並不代表兩人不願意，有關安排只是不想葬禮讓人有太戲劇或類似的感覺，女皇與威廉兩兄弟都同意有關安排。

威廉與哈里對上一次一起公開露面，已是去年3月在西敏寺的崇拜儀式上。

英國《每日郵報》

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