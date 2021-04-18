英女皇伊利沙伯二世周六在溫莎堡聖佐治教堂告別摯愛，在皇夫的靈柩上，除了覆蓋他的個人旗幟、花環、他的海軍禮帽與禮劍，還放了一張女皇的手寫悼念卡，據報該悼念卡是以女皇的乳名「Lilibet」署名。

皇夫的靈柩除了覆蓋他的個人旗幟、花環、他的海軍禮帽與禮劍，亦有一張女皇的手寫悼念卡，寫上「深切悼念」（in loving memory）。《People》雜誌報道，女皇用了「Lilibet」署名，白金漢宮以「私隱」為由拒絕就悼念卡回應。這個乳名是女皇父親起的，因為女皇年幼時無法正確讀出自己的名字。

因疫情關係，喪禮限最多30人出席，身穿全黑衣着的女皇在喪禮中一人獨坐。儀式結束後，菲臘親王的靈柩送入教堂的皇家墓園。靈柩會暫時安放該處，直至英女皇離世後，他們會一起葬在英皇佐治六世紀念教堂（King George VI Memorial Chapel）。

菲臘親王原是希臘王子，小時因國內政局動盪旅居英國，與未來的女皇相識，為了娶伊利沙伯，菲臘入籍英國，放棄了希臘和丹麥的王室銜頭，更由希臘東正教改信聖公會。皇太后大婚前曾問菲臘「會否珍惜她的女兒」，菲臘就回答：「珍惜Lilibet（女皇的乳名）？我疑惑這個詞語能否足以表達我的內心。」他接着說：「完全和毫無保留地墮入愛河。」

英國《每日郵報》/《每日鏡報》／《蘋果》資料室

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