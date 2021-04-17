特意回英國奔喪的哈里王子，能否與兄長威廉王子藉此重修舊好，成為外界焦點。報道指，兩兄弟上周曾通電話，同意再找時間討論兩人未來關係。

報道引述皇室內部人士指，哈里與皇室成員的關係「明顯仍高度緊張」，但指「在這個星期，整個家庭陷入悲痛，迫使很多人都停下來思考」，「大家都意識到，即使只是為了女皇，他們的確需要達成某種形式的解決方案」，並「絕對希望菲臘親王逝世一事，可成為令皇室團結的催化劑，而非任由時間流逝而加深分歧」。威廉據報上周曾與哈里通電話，同意「另找時間討論兩人未來的關係」；皇儲查理斯亦有與哈里通話，更表示期待可以與他見面。

哈里威廉夫婦喪禮後有交談

在尾隨皇夫靈車到聖佐治教堂時，哈里和威廉未有並肩而行，而是隔着表哥菲利普斯。傳媒引述負責統籌喪禮安排的宮務大臣辦公室消息人士指，因為兩兄弟之間的磨擦，他們的確在安排上「花盡心力」。該人士指：「每個人都小心翼翼，務求令情況不會惡化。此令所有人都加倍憂慮，說任何話都可被理解為批評另一方。這已變成嚴峻的局面。」

不過，消息人士強調，此安排不應理解為兩人不願意並肩而行，「說實話，威廉和哈里都表明他們希望專注於哀悼祖父，不想有任何事情作阻礙」，又指尾隨靈柩排序是按血統及年齡而排。喪禮後，哈里與威廉夫婦同行離開，並有交談。

英國《每日鏡報》