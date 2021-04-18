美國消費品安全委員會（US Consumer Product Safety Commission）周六警告，有兒童及寵物的民眾應立即停止使用美國健身器材公司「Peloton」的「Tread+」跑步機，指該款跑步機導致多名兒童受傷及一人死亡。

消費品安全委員會表示，有兒童及至少一隻寵物被跑步機拖拉及卡在跑帶，導致骨折、擦傷及一名兒童死亡。委員會又在YouTube上載一名兒童被捲到跑步機底部的片段。

委員會指該款跑步機錄得39宗意外，牽涉「多名」或「數十名」兒童，大部份導致受傷，包括有一人死亡。根據Peloton的資料，39宗意外當中有23宗牽涉兒童，15宗牽涉健身球等物件、1宗牽涉寵物。

Peloton發聲明指消費品安全委員會的警告「不準確且誤導」，認為只要兒童及寵物長期遠離跑步機、不使用時關掉及拿走安全繫繩，就可繼續使用跑步機。但委員會稱至少有一宗事件，是一名兒童在父母跑步時被拖到跑步機底部，反映就算父母在場，跑步機都會對兒童構成危險。

委員會建議父母在上鎖的房間使用跑步機，不讓兒童靠近，不使用跑步機時應拔掉電源，並拿走及藏起安全繫繩，而健身球等物件也要遠離跑步機。

美聯社

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