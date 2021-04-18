英國菲臘親王的葬禮周六舉行，其中威廉王子和哈里王子在葬禮結束後被目睹同行離開並交談，是兩人一年多以來首次被拍到談話。威廉和哈里開始談話前，哈里本來與威廉的夫人凱蒂並肩而走，但凱蒂其後特意放慢腳步，為威廉和哈里製造機會，英媒都形容她成為兄弟破冰的中間人。

威廉、凱蒂和哈里在周六葬禮結束後，由聖佐治教堂步行返回溫莎堡，哈里起初與凱蒂結伴而行和交談，可見凱蒂頗為積極地說話，哈里神色亦變得較輕鬆，不久後凱蒂便稍為墮後，讓哈里和威廉單獨談話。據報哈里周六晚上在溫莎堡度過，威廉、凱蒂，還有皇儲查理斯和夫人卡米拉亦在溫莎堡待至傍晚，估計各人曾共聚一段時間。

接近威廉和哈里的消息人士均指，兩人在葬禮前早已希望放開近期分歧，專心支持祖母英女皇，上周日哈里抵達英國後，威廉亦曾跟他通電話和互傳短訊。不過據報哈里早前抵英接受隔離期間，只有安德魯王子曾主動安慰他，並分享身為皇室局外人的感受，其他皇室成員則仍對哈里早前接受奧花雲費的專訪內容有芥蒂。

威廉和哈里在整場葬禮亦保持距離，尾隨皇夫靈車時未有並肩同行，而是由安妮公主的兒子菲利普斯分隔，即使菲利普斯稍為墮後，二人亦毫無交流。喪禮進行時威廉和哈里分別坐在教堂兩邊，凱蒂其間曾被拍到望向哈里，當時哈里也沒理會。

哈里或待女皇生日後才返美

《星期日泰晤士報》指出，與24年前戴安娜王妃的喪禮相比，威廉和哈里面對的哀痛可能沒那麼強烈，但一舉一動受到外界更仔細注視。消息人士指，哈里未來數天會留在英國，與家人好好聚首，並可能會私下為女皇慶祝其4月21日95歲生日，其後才返美陪伴妻子梅根，但亦不排除周日便啟程離開。

英國《星期日泰晤士報》/英國《星期日電訊報》/英國《星期日郵報》

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