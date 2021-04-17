英國哈里王子的妻子梅根，因為有6個月身孕，遵照醫生吩咐不坐10小時長途機到英國出席菲臘親王的葬禮，但她與哈里聯名送上花圈，附上一張手寫悼念卡，放在溫莎堡聖佐治教堂內。

梅根沒有親身出席菲臘親王葬禮，但有留在加州價值1100億英鎊(1.18億港元)的豪宅內，觀看電視播放葬禮過程。消息人士說，哈里夫婦致送的花圈早前已放在聖佐治教堂內，悼念他們的祖父。花圈的花是兩夫婦精心挑選，包括代表菲臘親王故鄉的希臘國花蛤蜊花(Bear’s breeches) 與代表英國海軍的刺芹(sea holly)。此外還有風鈴草代表感激和真愛、迷迭香代表思念、薰衣草代表忠誠、以及玫瑰代表菲臘親王出生的6月。

花圈由佈置哈里梅根婚宴和阿奇受洗儀式鮮花的花匠克羅斯利(Willow Crossley)負責，在花圈旁則擺放了梅根手寫的悼念卡。梅根一向以寫得一手漂亮的字著稱。

英國《每日郵報》

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