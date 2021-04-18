俄羅斯近日向烏克蘭邊境增兵，並封鎖通往亞速海的刻赤海峽，地區緊張局勢持續升溫。俄羅斯國營電視台Rossiya-1早前播放特備節目，指控烏克蘭勾結美國，並聲稱烏克蘭境內有大量美國軍備出現，但英國廣播公司（BBC）調查這些指控後，發現很多都被證實不符事實。

阿拉斯加舊片變「北約軍機降落烏克蘭」

Rossiya-1的特備節目中指控烏克蘭疑在北約協助下增兵，畫面播放美軍C-17運輸機降落的片段，旁白則稱「在烏克蘭的土地上從沒見過如此多北約軍備」。該段片段與美國國防部網站上一條C-17運輸機在阿拉斯加降落的片段非常相似，雖然俄羅斯電視台的畫面大幅調亮背景，令背景的山脈看起來「消失」，但附近建築物及畫面細節仍然一致，BBC推斷兩條片段實屬同一條影片，意味該輛運輸機實際降落地點是阿拉斯加，而非旁白所指的烏克蘭。

另一段涉及誤導的片段同樣與軍備有關，可見一輛美軍M1艾布蘭坦克從運輸機卸下，旁白聲稱片段是在烏克蘭首都基輔或西部城市利沃夫（Lviv）拍攝。然而翻查美國國防部網站的同一片段，發現片段來自2015年一次軍事演習，地點是保加利亞東部的布爾加斯（Burgas），而保加利亞屬北約成員國。

宣稱英前首相盼俄陷戰爭 會議記錄無資料

特備節目又指控美國有意促使烏克蘭與俄羅斯開戰，並聲稱英國19世紀時期首相巴麥尊勳爵（Lord Palmerston）曾指「沒有人跟俄羅斯打仗的生活真難捱」，但事實是根本沒證據顯示巴麥尊說過這句話，而被指是巴麥尊勳爵發表此言論的下議院會議記錄中，也沒有提到以上發言。至於節目中聲稱烏克蘭和西方在區內集結軍力，同樣也是基於舊片段，且沒提供細節。

英國廣播公司（BBC）分析指，特備節目主要傳遞的訊息是「烏克蘭和西方需為近日俄烏緊張關係升級負上責任」，卻沒說明烏克蘭和西方的具體所作所為，只以一些存在矛盾的揣測推搪過去，這也是俄羅斯以往在特工投毒案等事件中的常見做法。然而BBC指出，烏克蘭本身亦希望把西方捲入俄烏衝突，並借西方力量報仇，烏克蘭也多次指控俄羅斯破壞停火協議。

英國廣播公司

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