美國總統拜登與日本首相菅義偉首度舉行峯會，會後聯合聲明強調台海和平穩定的重要性，為兩國聲明52年來首提台灣。台灣總統府稱欣見美日對其重視；中方則斥美日干涉內政，表達「強烈不滿及堅決反對」，更指美方不該試打台灣牌。

菅義偉到訪白宮與拜登會面，歷時約兩個半小時。雙方談及聯手抗衡中國，並將加強5G通訊及氣候領域的合作等。拜登稱日本在各方面享有美國「鋼鐵般的支持」，並指：「我們將一同努力以證明，民主在21世紀仍有競爭力，並能勝出。」

強調台海和平重要性

美日聯合聲明罕有點名提及台灣：「在強調台海和平與穩定的重要性之餘，同時鼓勵和平解決兩岸議題。」這是自1969年時任美國總統尼克遜及日本首相佐藤榮作會談以來的首次，該時曾提及台灣對日本安全的重要。聲明又指，兩國明白與中國坦誠對話的重要，重申有意向中方直接表達關切事項，並明白需要在具有共同利益的領域與中方合作。美方亦重申根據《美日安保條約》對日方國防提供堅定支持，並再度確認條約涵蓋日本稱的尖閣諸島（即釣魚台），反對任何試圖以武力改變現狀，或在日本海、南海進行脅迫及挑釁區內其他國家的行為。雙方亦承諾在各領域加強防衞合作，包括網絡和太空。

中國駐美大使館對聲明表達「強烈不滿及堅決反對」，稱中方必將堅定捍衞國家主權、安全、發展利益，又指摘美日企圖在亞太地區搞分裂、針對別國搞「小圈子」。外交部副部長樂玉成更斥：「美國不該試打台灣牌。這非常危險。這是我們的紅線。美國絕對不能企圖跨越。」台灣總統府發言人張惇涵則指，欣見美日對台海和平穩定的重視，相信有助於印太區域和平穩定，亦期盼北京一同為台海及區內安全作正面貢獻。外交部亦稱，會與美日及其他理念相近國家緊密合作。

菅義偉與拜登互拍膊頭

會談亦提及加強5G通訊及氣候領域的合作。美日同意分別撥款25億美元（195億港元）及20億日圓（1.43億港元），加速發展與測試5G網絡；在氣候方面，雙方承諾落實《巴黎協定》、努力協助他國減碳等。

另外，二人與記者會上多次以對方名字稱呼對方，離開玫瑰園時亦互拍膊頭，引起各界關注其友好關係。菅義偉向記者透露，在「一對一」會談期間與對方相談甚歡，談及彼此的家人及人生經驗，「我們熟絡到完全沒有時間吃（漢堡）就結束了」。拜登則指「沒有甚麼比得上實際見面對談」，相信美日同盟關係再過幾十年亦持續堅韌且充滿活力。

美聯社/中央社/路透社