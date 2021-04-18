根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.4億，全球死亡人數突破300萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,162萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.6萬。印度確診人數超過1,452萬，死亡人數超過17.5萬，取代巴西成為全球第二大確診人數的國家，同時是疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,390萬，死亡人數突破37.1萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

接種阿斯利康後出現血栓 加拿大一周內兩宗

加拿大一星期內發生第二宗接種阿斯利康(AstraZeneca)疫苗後出現罕見血栓的病例，但仍建議民眾接種。衞生部說，第二宗血栓病例的病人居於艾伯塔省，目前正在康復。基於現有數據，加拿大仍認為接種阿斯利康疫苗的好處大過潛在風險，將繼續監察接種情況，評估任何新的安全考量。

阿拉斯加為旅客免費接種疫苗促進旅遊

美國阿拉斯加州州長鄧里維(Mike Dunleavy)宣佈，由6月1日起，所有從州內各主要機場入境的旅客，可獲免費注射疫苗，希望藉此打救面臨困境的旅遊業。他說：「我們想告知旅客，如果你來阿拉斯加…只要你想，便可免費接種疫苗。」他說，安克雷奇(Anchorage)和費爾班克斯(Fairbanks)國際機場都有免費疫苗接種，而州政府仍和另外一些機場在磋商中。

法國宣佈4國旅客入境要隔離10天

為防輸入變種病毒，法國宣佈來自阿根廷、巴西、智利和南非旅客，抵步後要隔離10天，否則要罰款。法國又禁止來自巴西的客機，至於其餘3國的航空交通則不受影響。

法新社/路透社/美國《紐約郵報》

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