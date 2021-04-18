美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）去年被跪頸致死案，案件上月底開審，預料將在接下來一周審結。弗洛伊德案去年引發全美大規模示威，加上近期接連發生警員涉嫌以過度武力殺害黑人的事件，明尼阿波利斯以至美國多個城市預料隨案件審結再有示威，各地警方加強保安嚴陣以待。

2,000國民警衞軍候命

案件控辯雙方將在周一結案陳詞，當時跪在弗洛伊德上的白人警員喬文（Derek Chauvin）否認二級誤殺及三級謀殺罪，外界普遍預計弗洛伊德案審結將引發新一波示威。明尼阿波利斯市內警署近日加裝鐵絲網，市中心有國民警衞軍部署，市長弗雷（Jacob Frey）表示將安排2,000名國民警衞軍隨時候命。

明尼阿波利斯市政府宣佈，當地所有公立學校周三起會改以網上授課，課外活動暫停。當地官員指部份學生或已討論到弗洛伊德案中的種族歧視和暴力，教師會以恰當方式讓學生表達感受。

紐約市長促和平示威

國內多地同樣加強保安，其中洛杉磯警方表示將加強警力，希望公眾和平表達意見，不要讓少數懷有惡意的人騎劫和平示威；三藩市警方亦取消部份警員休假。

紐約市長白思豪（Mayor Bill de Blasio）形容弗洛伊德案的裁決「顯然會引發很多東西」，又指自去年起紐約平均每天有10至20次示威，反映議題從沒停止。白思豪呼籲公眾表達訴求時與警方合作，保持和平，不應破壞公物。費城警方表示已準備加派警員，巡邏及保護重要地點，首都華盛頓警方則從周一起全面動員，警員將改為12小時一更執勤。

近期美國多地有涉及警員使用不當武力的案件，包括明尼阿波利斯市郊20歲黑人青年賴特（Daunte Wright）遭一名本來想使用電槍的女警誤以手槍射殺；芝加哥13歲拉美裔青年托萊多（Adam Toledo）亦在已棄械並高舉雙手的情況下遭警員開槍殺害。

美國有線新聞網絡

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