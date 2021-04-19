目前在囚的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）健康情況惡化，俄羅斯聯邦監獄局周一表示，絕食三周的納瓦爾尼將被送往醫院，並指他的狀況「滿意」，他已同意服食維他命作為治療一部份。其律師當日指他已身處醫院內。

俄羅斯聯邦監獄局發聲明指，醫生「決定」把納瓦爾尼送往位於莫斯科以東伏拉迪米爾（Vladimir）的一處專醫治囚犯的設施，而納瓦爾尼亦同意服食維他命。他的律師與他會面後說，納瓦爾尼看來很糟糕，瘦了很多，手臂、腿部麻木、背部疼痛，「情況只是變得更糟」，但他沒有打算終止絕食。

克里姆林宮發言人指，不能接受號召全國示威的「挑釁性呼籲」，稱未經批准的支持納瓦爾尼集會將被視為非法活動，又駁回西方國家對納瓦爾尼的關注，「一名俄羅斯囚犯的健康狀況，不會亦不應該是他們感興趣的議題」，又指「我們不會監察俄羅斯囚犯的健康狀況」。俄羅斯聯邦內務部周一呼籲民眾不要參與本周舉行的支持納瓦爾尼集會，「參與者在未經批准公眾集會的激烈行為，尤其挑釁與執法人員衝突，將被視為對公眾安全的威脅，會立即被壓止」。

歐盟外長會周一舉行，會前歐洲各國已表明會議程將討論納瓦爾尼及俄羅斯相關議題，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一在會前表示，歐盟會令俄羅斯就事件負責，「我們會讓俄羅斯當局就納瓦爾尼的健康狀況負責」。他在會後指，歐盟要求俄羅斯容許讓納瓦爾尼信任的醫生接觸他。

納瓦爾尼盟友呼籲周三示威

納瓦爾尼團隊周日宣佈，4月21日普京發表國情咨文後，召集民眾當晚7時後上街，到舊廣場集會。當局近來加強打壓納瓦爾尼的支持者，包括在1月及2月扣留逾1萬名示威者。

44歲的納瓦爾尼早前以絕食方式，抗議獄方拒絕為他的背部劇痛及雙腿麻痺提供合適治療。4名醫生、包括納瓦爾尼的私人醫生瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）去信獄方，要求立即批准探望納瓦爾尼並為他檢查，又指他的血鉀過高已達「危險水平」，意味隨時可導致腎功能受損及嚴重的心律問題，顯示他急需治療，否則可能「在未來數天內死亡」。

納瓦爾尼日前指獄方為了打擊他絕食，在他附近燒雞、又在他口袋放糖果，其律師指他身體狀況惡化，四肢在本月初開始失去知覺。

法新社／美聯社／《蘋果》資料室

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