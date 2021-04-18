美國德州侯斯頓一部「無人駕駛」的Tesla電動車周六深夜撞樹着火，兩人死亡。

哈里斯縣警員赫爾曼（Mark Herman）表示，肇事2019年Model S高速進入迴旋處時失控，事發時無人在司機位，一人在前座乘客位，一人在後座。

車主的內兄弟說，車主說駕車與一位好友兜風，因此事發時車上只有兩人。他懷疑車主開車後啟動Autopilot自動輔助駕駛系統，然後移到後座，惟車行了幾百米後出事。

死者親人目擊車撞樹後着火，燒了四小時才救熄，其間由於汽車電池不斷重新點火，警方一度要聯絡Tesla，請教如何撲熄電池火，最後用了3.2萬加侖水將火救熄。

當局將對兩名死者進行驗屍以確定死因。

《紐約時報》上月報道，Tesla的Autopilot技術正受美國當局密切留意。美國國家公路交通安全管理局正在調查近期23宗交通意外，肇事司機都啟動或懷疑啟動了Autopilot系統。

美國KPRC電視台／《紐約時報》

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