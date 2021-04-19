美日澳合作鋪設新通訊用海底電纜加強抗中

日本讀賣新聞報道，美國、日本及澳洲將合作在太平洋地區鋪設新的國際通訊用海底電纜，加強分享關於中國動向的資訊，以抗衡中國。

三國政府及相關企業上月已召開非正式會議，與會者同意加強海底電纜的合作，會上亦有討論如何加強分享有關中國的資訊，並提出共同出資在戰略重要地區興建海底電纜的合作方案。

中國的「一帶一路」計劃在各地廣設海底電纜，尤其是在與台灣有友好關係的太平洋地區島嶼，藉由經濟合作和援助持續擴大影響力。中國企業被指以低價贏得投標，一般認為背後有中國政府的金援。

美國最老人瑞離世終年116歲

美國最老人瑞福特（Hester Ford）周六辭世，享年116歲。消息由福特福特的曾孫女邁爾斯（Tanisha Myers）在Facebook上宣佈，指她在家中安詳逝世，家人都陪伴在側。

福特曾獲美國追蹤超級人瑞狀況的老人醫學研究組織（Gerontology Research Group）確認為最年長的美國人，自1963年結婚45年的丈夫過世後，她便終身守寡，共有288名兒孫，包括12名子女。

福特在南卡羅來納州鄉村成長，靠種植棉花及耕田、砍柴為生，後來也當了多年保母。福特每天都會以半條香蕉當早餐，每當人們問她的長壽秘訣，她總是簡單答：「我所知的就只有好好生活。」

據老人醫學研究組織資料，福特死後的最年長在世美國人，是住在內布拉斯加州的114歲人瑞薩克利夫（Thelma Sutcliffe）。全球最高齡在世人瑞就相信是日本福岡的118歲婆婆田中加子。

中央社/路透社

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