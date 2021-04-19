英國皇夫菲臘親王在過去周六舉殯，已脫離皇室的哈里和夫人梅根當天聯名送上花圈及悼念卡致意，懷有身孕的梅根沒有隨夫由美國飛返英國出席喪禮，她表示按醫生吩咐避免坐長途機，只留在家中觀看電視直播喪禮。英媒引述梅根朋友指，花圈上的花是梅根和哈里親手揀選，加上悼念卡是梅根親手寫，甚有「特別意義」，可見她「已盡本份」。

梅根的朋友斯科比（Omid Scobie）在美國廣播公司（ABC）網上節目談到，哈里及梅根送出的花圈是由一位花藝師人手製造，「是負責佈置阿奇（Archie）洗禮場地，及浮若閣摩爾花園（Frogmore Gardens）晚宴接待處的那位……全都是在溫莎發生的大事」。

斯科比又指哈里和梅根親身揀選當地的鮮花製花圈，而且每朵花也有特別的意義，包括菲臘親王故鄉希臘的國花葉薊（Acanthus mollis），以及代表皇家海軍的刺芹（sea holly）。另外還有代表永恆的愛的風鈴草屬植物；象徵紀念的迷迭香；代表奉獻的薰衣草和屬於菲臘出生月份六月的玫瑰花。

據指喪禮當天梅根在洛杉磯家中與兒子阿奇一起觀禮，斯科比認為所有人都會滿意哈里夫婦的付出，而每位家庭成員都有自己向菲臘親王致敬的方式，「我們都看到無法出席的人已致意」。

不過梅根似乎並未得民心，網上有留言指她爭做焦點並指摘虛偽，「她可否不公開、衷心去做一件事？是否所有事都是對她有利的公關伎倆？」

相反，大嫂劍橋公爵夫人凱蒂就被傳媒捕捉到她在喪禮結束後特意放慢腳步，為威廉和哈里製造交談機會，希望幫助兄弟二人破冰。而且當天她戴上英女皇珍藏、她在女皇與菲臘親王大婚70周年時曾佩戴過的珍珠鑽石頸鍊，外界認為她是低調向女皇和菲臘親王73年的婚姻致敬，備受讚賞。

英國《每日郵報》／《蘋果》資料室

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