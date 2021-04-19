俄羅斯向鄰近烏克蘭邊境地區大舉增兵，又拘捕烏克蘭駐俄領事，令地區局勢持續緊張。俄羅斯國營電視台更揚言，接管烏克蘭邊境地區已是「在所難免」。西方各國至今仍只是制裁和口頭支持烏克蘭，華府更放棄派軍艦到黑海，但英國據報仍計劃下月自行派軍艦到黑海，以示力撐烏克蘭。

俄羅斯國營的今日俄羅斯（RT）電視台發佈片段，顯示俄軍正調派更多軍隊和各式軍車往烏克蘭東部。RT總編輯西蒙楊（Margarita Simonyan）嘲諷由美國主導的西方制裁「好像服了抗抑鬱藥或鴉片的暴躁聖誕老人，煽動稱克里姆林宮要全面控制講俄語的烏東頓巴斯（Donbass）」。

俄官媒：制裁反助農業現代化

西蒙楊更形容進侵烏克蘭邊境地區勢在必行，「而且我認為這份禮物是在所難免。我深切希望，這只需要很少流血的代價，或者像克里米亞一樣不用流血，但這是不可避免」。RT報道更宣稱，西方的制裁行動反而幫助俄羅斯加快國內農業現代化。

雖然西方各國未見對烏克蘭作出實際支持，但《星期日泰晤士報》引述英國皇家海軍高層消息指，英國將於5月派軍艦到黑海巡航，展示英國和北約是烏克蘭的堅定盟友。

報道指，英國皇家海軍將從位於地中海的航母戰鬥群，調派配備防空導彈的45型導彈驅逐艦及反潛23型護衞艦，經由博斯普魯斯海峽（Bosphorus）進入黑海。搭載F-35閃電II戰鬥機和梅林反潛直升機的伊利沙伯女王號航空母艦，亦準備到區內支援位處黑海的軍艦。

教宗方濟各呼籲各方和解及和平

俄羅斯日益磨拳撩掌，教宗方濟各周日在聖伯多祿廣場亦對烏東地區局勢表示深切關注，指近月違反停火協議的情況倍增，對軍事活動的增加感到「極為擔憂」。

方濟各呼籲緩和緊張局勢，「我強烈希望正在升溫的緊張局勢得以避免，相反做出增進互信並促進和解以及和平的舉動，這些舉動是必要和深受渴求的」。

英國《太陽報》／美聯社／路透社

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