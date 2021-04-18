位於大西洋南部的巨型冰山「A68」，曾有逾5個香港般大，2017年從南極洲分離後一度引起廣泛關注，憂慮在海中漂浮影響航海安全。不過美國國家冰雪數據中心公佈，「A68」已經分裂成多個小型冰山，且最大的一個面積已低於當局定義的冰山水平，無需再特意追蹤，英國廣播公司（BBC）形容冰山終於「安息」。

「A68」在2017年7月從南極半島的「拉森C」冰架分離，當時面積近6,000平方公里，相當於5個多香港般大，亦較百多年前「鐵達尼號」撞上的冰山大30萬倍。「A68」起初漂浮緩慢，但後來移至洋流及風力較強的海域後便逐漸加速北移，靠近英屬南喬治亞島。

「A68」分離初期因面積龐大，備受社交網站用戶關注，不少網民轉發其衞星圖片。英國南極調查局地圖學專家格里殊（Laura Gerrish）指，人類現時可每天透過衞星圖片追蹤冰山發展，是以往無法做到的事，令「A68」得以吸引人們注意。

後來「A68」多次分裂，並逐漸在海溫及氣溫偏高的環境中融化，最後一個較大型的冰山「A68a」上周亦已縮小，遠低於美國國家冰雪數據中心對冰山定義的最低要求。專家強調「A68」的發展過程是自然變化，與人類造成的氣候變化無關。

科學家：維持如此久已很厲害

斯旺西大學地理系教授陸克曼（Adrian Luckman）形容，「A68」能維持如此長時間已是非常了不起，強調「A68」是很厚的冰山，一旦在海面移動便很容易分裂。

美國馬里蘭大學巴爾的摩分校的舒曼（Christopher Shuman）亦指，現時科學家擁有更先進的儀器，觀察冰山與陸上冰川互動的變化。英國南極調查局2月已在「A68」附近海面的海床放置機械人，研究它近期的變化，預料5月可收回機械人分析數據，助科學家了解冰山周邊環境對冰山的影響。

英國廣播公司

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