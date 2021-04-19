情報共享網絡「五眼聯盟」成員國之一的新西蘭表示，對「五眼聯盟」擴大評論非相關範疇的議題感到「不自在」。當地傳媒分析指與中紐關係有關，認為新西蘭未來對批評中國的態度將轉趨謹慎。

新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）周一在政府資助的新西蘭中國關係促進委員會發言，指新西蘭尋求一個可預期的外交關係，不同意利用五眼聯盟「就一系列實際上在聯盟權限以外的議題發表評論」，「我們對擴大五眼聯盟事務感到不自在，我們寧願尋找更多多方合作機會以關注我們的利益」。

中國是新西蘭最大的貿易伙伴，但新西蘭發現有必要在與中國意見相左的議題上發聲，如香港和新疆等議題。五眼聯盟去年11月就香港民主派立法會議員被取消資格發表聯合聲明。中國外交部多次批評五眼聯盟，澳洲及新西蘭上月就新疆問題發聲後，中國外交部發言人華春瑩隨即在記者會指五眼聯盟「進行了協調，擺出了一副要打群架的樣子」。

中紐年初簽署了「升級版」自由貿易協定

中國與新西蘭1月正式簽署「升級版」自由貿易協定，新西蘭貿易部長奧康納（Damien O’Connor）表示，該協議針對武漢肺炎疫情所造成的經濟衝擊，是政府恢復貿易的策略一部份。

根據澳洲外長佩恩（Marise Payne）2020年聲明內容，五眼聯盟過去一年在情報分享以外的合作，討論議題包括關鍵科技、香港、全球供應鏈以及全球疫情等等。

路透社／新西蘭Newshub／中央社

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