出現「雙變種病毒」的印度COVID-19疫情不斷惡化，昨天公佈單日新確診再破紀錄至26萬多宗，重災區馬克拉施特拉邦（Maharashtra）逾萬樣本近半帶變種病毒，且中招者年輕化；醫藥和疫苗供應告急，五邦疫苗中心無針打要關閉，位於當地的疫苗製造商都要延遲海外定單，先應付內需。

印度原以為今年初已控制疫情，1月起展開疫苗接種計劃。公眾防疫意識隨即鬆懈，還舉行多場宗教和選舉活動，致疫情反彈，過去一周有100萬人確診。據衞生部前日數據，前一日新確診234,692宗，昨日新數又破紀錄達261,500宗，是連續第四天破20萬，累計近148萬宗確診、177,150人死亡。與去年不同的是，這次中招者以45歲以下者居多，醫生認為這顯示年輕人對目前肆虐的「雙變種病毒」B.1.617 免疫力較低；另一個因素是年輕人出外上班和用膳機率較高。

中招者年輕化 心肺腎受損

在西部重災疫區馬克拉施特拉邦，逾13,600份上周四送去做基因組探測的病人樣本中，近50%驗出「雙變種病毒」；在邦首府孟買醫院任職的抗疫成員巴恩說：「去年基本上沒小孩確診，但第二波疫情就有12至15歲具病徵的病人入院。」

同樣在西部的古杰拉特邦肺科醫生戴維亦說，多名年輕人因確診致心肺和腎臟受損，該邦要特設抗疫小兒科。在南部資訊之城班加羅爾，非官方數據網Covid19india亦錄得本月初確診患者中58%是40歲以下，與去年同期的46%上升12個百分點。

首都新德里情況類同，首席部長克里瓦爾說65%新病人在45歲以下，坦言疫情「非常嚴重和令人擔憂」，有供氧設施的床位近飽和。當地25歲藥劑師艾哈邁德說：「現在年輕人更需要打疫苗，每天我都看到30出頭的人入院。」

延遲海外定單應付內需

然而疫苗供應亦被新一波疫情打亂，馬克拉施特等五邦疫苗嚴重不足，接種中心關閉，負責全球逾60%疫苗製造的「印度血清研究所」要延遲海外和聯合國定單先應付內需。

印度總理莫迪前晚特召開高級別防疫會議，要求地方政府採取必要措施加病床，設臨時醫院和隔離中心；要充份利用製藥業潛能滿足藥品需求，增加醫用氧氣供應，並動用一切資源增加疫苗產量。

法新社/《印度時報》