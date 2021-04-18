俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼已在獄中絕食18日，要求就背痛和四肢麻痹獲適切治療。他的醫生指如他不獲治療，「可在未來數天死亡」，指他近日的驗血報告顯示，他或隨時因心臟停頓或腎衰竭而死。

血鉀含量達危險水平

連同私人醫生瓦西里耶娃在內的四名醫生去信監獄管理局，指驗血報告顯示納瓦爾尼的血鉀含量達每公升7.1毫摩爾，一般超過6毫摩爾已應立即求醫，他的血鉀含量已達「危險水平」，「亦即受損的腎功能和嚴重的心律問題可隨時發生」。他們敦促獄方「考慮到驗血報告和他近月曾中毒」，讓他們立即為納瓦爾尼檢查。

44歲的納瓦爾尼去年被人以神經毒劑諾維喬克毒害，到德國治療後才撿回一命。他指控是總統普京所為，克宮否認。他今年初返國後隨即被當局以違反數年前挪用公款案的緩刑條件拘捕，判監兩年半。

他早前指背部劇痛和雙腿失去知覺，斥獄方未有提供適切治療和藥物外更剝奪他睡眠作折磨，開始絕食抗議後曾猛烈咳嗽和發高燒。他的妻子尤利婭指他絕食後輕了九公斤，現時只得76公斤。

逾70名知名作家、藝術家和學者發表聯署信，要求俄羅斯總統普京保障納瓦爾尼可獲適切治療。聯署的包括影星祖迪羅、賴夫費恩斯、班尼狄甘巴貝治、諾貝爾文學獎得主赫塔米勒和《哈利波特》作者羅林等。美國國家安全顧問沙利文指，若納瓦爾尼死亡，俄方將要承受後果。

英國廣播公司/法新社/美聯社