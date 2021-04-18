捷克跟俄羅斯關係向來一般，究其原因是這個東歐國家獨立近30年來，一直尋求去俄化，1999年加入北大西洋公約組織、2004年加入歐洲聯盟，目的只有一個：避免再亡於俄國之手。

去年4月，布拉格決心移除市內一座前蘇聯元帥科湼夫（Ivan Konev）雕像，受到莫斯科指摘是「污衊俄羅斯的軍事榮譽」，又稱科湼夫在二戰期間從納粹手上拯救了捷克。不過，對於捷克人來說，科湼夫不但是解放者，也是壓迫者，曾任華沙公約總司令的他，在1956年出兵鎮壓匈牙利的民主運動，也被指與1968年血洗布拉格之春有關。

俄難入標核計劃

科湼夫雕像倒下後，捷克接獲情報指俄國將對布拉格市長賀瑞普不利，警方要派人貼身保護他。當時，捷克正值疫情開始爆發，但當地醫院的電腦系統卻受到相信是來自俄羅斯黑客的攻擊，一度癱瘓。

今次捷、俄再生齟齬，或會影響俄羅斯入標捷克杜科瓦尼核電廠新反應堆的機會，工業部長哈維利切克前日表明，安全考慮是這項價值60億歐元（560億港元）核計劃的重要因素。捷克去年已決定不邀請中資入標。

《外交政策》期刊/ 路透社