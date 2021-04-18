俄羅斯與烏克蘭緊張局勢升級，俄羅斯前日宣佈驅逐一名烏克蘭外交官出境，稱該外交人員試圖取得敏感資料，當場被逮捕。烏克蘭外交部抗議俄方「非法」扣留其外交人員，指基輔也會驅逐一名俄羅斯高級外交官。

俄羅斯情報機構指該外交人員在與一名俄羅斯國民會面期間被發現試圖收得「機密」資料。聯邦安全局就發聲明指，「這種行為與他的外交人員身份不符，並明顯本質上與俄羅斯敵對。烏克蘭駐聖彼得堡總領事館的領事索索紐克（Alexander Sosonyuk）已被拘捕」。俄羅斯外交部前日召見烏克蘭代辦波科季洛（Vasyl Pokotylo），通知他索索紐克要在今日起計72小時內離境，聲明指「俄方強調這種行為令人無法接受」。

烏逐俄外交人員報復

烏克蘭外交部抗議外交人員被拘押並否認指控。外交部發言人尼科連科指俄羅斯「粗暴」違反外交慣例，試圖令局勢升級，「為了回應上述挑釁，俄羅斯駐基輔一名高級外交人員必須在今日起計72小時內離開烏克蘭」。

俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢近日本已升溫。俄羅斯在烏克蘭東部邊境集結大量軍力，規模是自2014年吞併克里米亞後最大；今年已有30名駐烏克蘭東部的士兵喪命。烏克蘭總統澤連斯基要求西方國家提供更多協助，西方國家領袖則敦促俄羅斯停止威嚇烏克蘭。

美國總統拜登正尋求對俄羅斯採取更強硬立場，華府上周宣佈就俄羅斯干預美國大選、大型網絡攻擊等敵意行為實施制裁，並驅逐10名外交官員。俄羅斯就以驅逐10名美國外交官員出境，並禁止美國高層官員入境作回應。波蘭亦宣佈驅逐三名俄羅斯外交官，指其「行為損害」波蘭。

法新社