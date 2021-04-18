「29155部隊」是俄羅斯軍事情報局（GRU）轄下一支特種部隊，負責執行暗殺、顛覆和破壞行動，目標是動搖西方國家穩定。

手法粗疏常「甩轆」

西方情報消息指，「29155部隊」運作至少10年，直至2018年部隊企圖在英國毒殺前俄諜斯克里帕爾父女後，西方情報機構及傳媒調查機構才逐漸掌握其成員及行動。

獨立調查機構Bellingcat調查發現，「29155部隊」由約20名具有實戰經驗的特工組成，行動機密，但小組行動手法粗疏，包括使用相同別名等。新聞機構透過外洩護照紀錄、航班乘客及邊境口岸數據，追溯部隊運作及其成員。部隊指揮官據報是曾參與車臣戰爭的退役將軍，2015年獲最高榮譽的俄羅斯聯邦英雄獎章。部隊其他行動還包括2006年涉及黑山企圖政變暗殺黑山總理、2014年吞併克里米亞，以及2015年企圖毒殺保加利亞軍火商等。

至於俄羅斯對外情報局（SVR）則專責境外情報活動，前身是蘇聯國家安全委員會（KGB）第一總局。SVR在2010年已擁有1.3萬名員工，特工會化身為外交人員、記者或科學家等進行情報活動。俄羅斯總統普京去年底出席SVR成立100周年活動時，讚揚對俄羅斯極其重要。美國白宮上周稱，SVR要為去年入侵美國多個政府部門及企業負責。

美國《新聞週刊》