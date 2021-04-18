根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.41億、死亡人數突破301萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,166萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.7萬。印度確診人數超過1,478萬，死亡人數超過17.7萬。巴西確診人數超過1,394萬，死亡人數突破37.3萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國、土耳其確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、墨西哥、伊朗。烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

法對四國實施入境限制

法國為防範變種病毒株傳入，周日宣佈對阿根廷、智利、巴西、南非實施入境限制，入境者須在警員監察下隔離10天，並只限法國國民及其家人、歐盟公民及其他在法有永久的人入境。

美聯社

斐濟現社區傳播兩市封城

南太平洋島國斐濟（Fiji）12 個月來首次出現社區傳播個案後，下令兩大城市周一封鎖。

一名53歲女子，接觸過楠迪（Nadi）隔離設施一名士兵後中招。當局隨即宣佈楠迪和勞托卡（Lautoka）「封城」。

法新社

美逾半成人打至少一針

美國疾病控制及預防中心周日表示，美國50.4%或1.3億成人接種至少一劑COVID-19疫苗。不過，首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）警告，國家處境仍然危險。另外，「一劑過」強生疫苗上周因為有接種者女子出現血栓而被叫停接種，福西表示，專家小組將在本周五完成評估，預料會有條件恢復接種，可能附加限制和警告。

法新社

德官方悼念近8萬病亡者

德國截至周日累計79,914人染疫死亡，官方在柏林音樂廳舉行儀式，悼念疫症死者，全國降半旗致哀。總統施泰因邁爾、總理默克爾、聯邦議院和參議院議長、聯邦憲法法院院長和死者家屬代表出席儀式。

施泰因邁爾表示，疫情爆發逾一年，在德國、在歐洲和全世界都造成了嚴重的創傷和裂痕，而疫情至今仍未結束。他表示，在德國有近8萬人失去生命、全球則已有超過300萬人，每天都有更多人染疫死亡，就在此時此刻，人們正在重症病房內與死神搏鬥。他說：「大流行迫使人們保持距離，但請不要讓我們的社會也走向分裂。」施泰因邁爾呼籲德國社會在哀悼中團結起來，攜手走出疫情陰霾。

德新社

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