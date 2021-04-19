英國菲臘親王的喪禮周六舉行，女皇在聖佐治教堂的儀式中單獨就座，而女皇三子愛德華王子的妻子、威塞克斯伯爵夫人蘇菲（Sophie）就坐在女皇的對角，這個位置在在顯示她在女皇心目中的重要性。英國《泰晤士報》形容，愛德華與蘇菲過去曾被指靠王室關係賺錢，如今已深獲女皇信任，儼如成為最新的皇室大使。

蘇菲在儀式中坐在女皇的對角，甚至比愛德華王子坐得更近女皇。愛德華王子與夫人蘇菲近日多次現身，在這段艱難時期陪伴女皇左右。他們在菲臘親王逝世後立即探望女皇，月初到溫莎堡諸聖皇家禮拜堂（Royal Chapel of All Saints）出席私人禮拜，離開時蘇菲看上去明顯很傷心，紅着眼睛說「女皇很好」。

蘇菲也有與皇室侍從分享外人甚少知道的事件，就是菲臘親王離世一刻，她形容皇夫走得非常安詳，「這對他來說是正確的，那太溫柔了。就似有人拉着他的手，之後他就走了。非常、非常安詳，而你也希望別人是這樣，不是嗎？」報道指蘇菲目前在皇室出任主要角色，包括上周看似是代表女皇發言的言論等，均證明她在皇室內的重要性正在提升。

較早時有消息人士透露，蘇菲就像「女皇另一個女兒」，受到女皇信賴，二人關係也非常親密。據指她倆每天至少聊天一次，每逢周六下午更會一起看懷舊電影。英女皇在菲臘親王舉殯前，與外界分享一張未曾公開過的私人照片，照片中女皇與菲臘親王神態輕鬆地坐在草地上，在陽光下露出愉快笑容。這張照片攝於2003年，「攝影師」正正就是蘇菲。這些小細節充份體現出女皇對蘇菲的信任與支持。

愛德華兩夫婦曾令皇室尷尬

事實上，愛德華與蘇菲過去曾被指靠皇室關係賺錢，也曾令皇室尷尬。愛德華1999年迎娶擔任公關主管的蘇菲，但蘇菲在婚前已表明不想成為下一個戴安娜王妃，也明確表示痛恨傳媒比較兩人，在婚後繼續任職公關公司；一次蘇菲還被喬裝為阿拉伯酋長的記者，捉到她說了前首相貝理雅和其妻子的壞話。

愛德華則在1993年成立一間製片公司，但一直被外界指利用王室關係取得大量合約。公司後來涉及製作一輯有關威廉在大學時的紀錄片，令查理斯震怒，查理斯據報致電愛德華要求停止製作。愛德華夫婦於2002年雙雙辭去工作，全職擔任王室安排的職務，據說女王自掏腰包，維持兩夫婦後來的生活所需。

《泰晤士報》報道指，自女皇次子安德魯王子捲入與美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞、以及哈里王子與夫人梅根淡出皇室後，愛德華與蘇菲的重要性一直提升。自2019年以來，蘇菲出席過236次皇室職務，甚至比威廉還要多。

蘇菲去年受訪時被問及在皇室的角色，她回應道：「我希望持續在這裏，女皇長時間作為了不起的君主，我認為疫情後大家都會很忙碌，很多受影響的人需要很多支持。」

英國《泰晤士報》/《蘋果》資料室

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