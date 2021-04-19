英國首相約翰遜將於下月11日英女皇發表演說時，宣佈推出對抗敵對國家的新法例，包括強制所有在英國為外國政府工作的人士註冊，違者將面臨刑事起訴，或是驅逐出境。英媒形容，新措施將有助應對來自中俄等國的威脅。

《泰晤士報》報道，新法例將強制所有身在英國、替外國政府工作的人士註冊，在英的海外間諜會面臨被刑事檢控，或驅逐出境。有關措施是參考美國現行的外國代理人登記制度，任何代表外國政府利益，包括從事游說、顧問或公關等工作。

英國政府亦同時會更新及擴大過時的《官方保密法》（Official Secrets Act），針對任何來自海外試圖影響英國利益的人士，包括為敵對國家工作的網絡黑客，目前該法僅適用於身處海外的英國公民。當局亦將考慮是否提高目前大部份罪行的兩年最高刑罰。

英情報機構警告現行法律存漏洞

情報機構強烈要求推出註冊措施，警告按照目前的法律，除非外國間諜被發現取得官方機密，否則不受法律約束。英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）去年10月演說時直指：「目前的法律存在漏洞，部份我們要應對的最具破壞力活動，現時未能透過刑事法院處理。」

約翰遜曾考慮推出新的《叛國法》（Treason Act），針對任何宣誓效忠外國勢力或機構的人， 若在英國採取行動，甚至只是試圖入境，都會列為刑事犯。《叛國法》的計劃目前被擱置。

英國《泰晤士報》/《每日郵報》

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