英國《金融時報》昨日報道，中東地區兩大宿敵：伊朗和沙地阿拉伯，曾於本月9日派代表在伊拉克秘密接觸，是兩國斷交四年來首次恢復直接對話，雙方討論了也門內戰，據報有正面成果，兩國同意下周舉行第二輪會談。

伊朗和沙地的破冰會議由東道國伊拉克的總理卡迪米一力促成，但沙地政府消息人士指，促使王儲穆罕默德最終同意派出由情報頭子胡邁丹率領的高級代表團到巴格達，與伊朗復談的關鍵原因，是美國決定與伊朗重啟核協議談判。

曾討論也門內戰

「與伊朗對話加速，因為美、伊會談也加快進行，還有（也門）胡塞武裝組織的襲擊。」沙地知情官員說。利雅得在2015年介入鄰國也門的內戰，支持同屬伊斯蘭遜尼派的哈迪政府，德黑蘭則力撐同屬伊斯蘭什葉派的胡塞武裝，後者經常用導彈和無人機，攻擊沙地境內的石油設施，令利雅得非常困擾。

一直反對讓區內阿拉伯國家加入談判的伊朗總統魯哈尼，早前曾經暗示希望降低與阿拉伯鄰國的敵對緊張關係。伊朗官方未有回應報道，但有親伊朗電視網絡引述伊朗消息人士否認有任何會談。

美國總統拜登今年初上台後一改前朝特朗普政府的親沙地立場，表明不再支持利雅得出兵也門，王儲穆罕默德似乎也意興闌珊，冀伊朗能約束胡塞武裝，好讓沙地軍隊能從這場泥沼戰中抽身而退。

英國《金融時報》/路透社