日本大阪染疫人數連日破千，昨天更錄得1,220人的單日新高。大阪府知事吉村洋文今天公開表示，當地疫情「非常嚴峻」，有意要求中央政府發佈緊急事態宣言。大阪府明天將召開會議正式作出決定，首相菅義偉則表示會與大阪府磋商下一步行動。

大阪、東京及等八個行政區本月初實施「防止蔓延等重點措施」，透過縮短商舖及食肆營業時間，希望控制疫情。但措施未見令感染人數呈現減少迹象，反而因變種病毒肆虐，染疫人數屢創新高。

連續六天確診破千 重症病床不足

大阪府單日新增染疫人數，從上周二（13日）起連續6天破千。大阪公佈昨天的感染人數達1220人，創單日新高。吉村洋文表示，當地醫療系統處於非常嚴峻的情況。截至周日，重症患者多達286人，但重症病床不足，有42人被迫在收治輕症和中症的醫療機構接受治療。

因應大阪的疫情，首相菅義偉今天在官邸接受傳媒訪問，強調抱着極大的危機感應對，中央政府和大阪府會全力確保醫院有病床等資源。被問及發佈緊急事態宣言的可能性，他表示當地已實施「防止蔓延等重點措施」，中央政府將為下一步行動諮詢大阪府。

共同社／路透社

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