英國皇夫菲臘親王的喪禮結束，周三將屆95歲的英女皇是逾70載以來度過首個沒有丈夫陪伴的生日，據報今年亦不會發佈她的官方生日照。另外皇儲查理斯和威廉王子將在數周內主持會議，討論菲臘親王逝世後皇室公務的安排。

英女皇生日料如常放狗

報道指女皇今年的生日活動很大可能像過去般，到溫莎堡的浮若閣摩爾花園（Frogmore Gardens）溜狗。

全國哀悼菲臘親王的活動雖已結束，但英女皇和其他皇室成員會繼續悼念至女皇生日後第二天、即周四。報道引述消息人士指，英女皇將迅速恢復工作，包括出席下月11日的英國國會開幕大典，是首個在溫莎堡以外舉行的公開活動，屆時查理斯將陪同出席。

會議商討公務分配

菲臘親王生前擔任數百個組織的贊助人，這些贊助人身份如何傳承亦是皇室成員首要解決事務。據報查理斯和威廉將在數周內主持一場會議討論。

查理斯作為皇位繼承人，將在會議上擔當主導角色，他亦希望第二順位繼承人的威廉能參與每個主要決策的過程。

在2019年負責558項公務的哈里夫婦，早前決定不再負責皇室公職，減少了協助分擔公務的人選。報道指愛德華王子夫婦將填補哈里夫婦的空缺，因性醜聞而退出公職的安德魯王子或有需要重新參與。消息人士又指查理斯、威廉和英女皇將討論會否減少現時數以千計的公務。

英國《每日郵報》／《每日電訊報》

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