澳洲與新西蘭早前宣佈毋須隔離檢疫的旅遊氣泡，計劃周一正式展開，數以百計民眾早上乘機抵達兩地機場，當中不少人因疫情被迫與親友分隔兩地，終於得以團聚。

澳洲各機場的國際線出境大樓早上擠滿了數以百計乘客，首班客機當天早上7時從悉尼機場出發前往奧克蘭，標誌着旅遊氣泡計劃正式啟動。乘搭該航班的56歲婦人利貝羅普洛斯（Heather Lyberopoulos）表示，已經3年沒見過身處奧克蘭的親人，「得以回家，對我而言某程度上是回復正常，我很感恩。我錯過了一次喪禮、一次畢業禮。我們要看直播，但要適應」。

機場專為旅遊氣泡設立「綠色通道」，區分來自其他國家的入境旅客。雖然澳洲多數省份去年起已允許新西蘭居民免隔離入境，但新西蘭擔心零星病例令疫情再起，先前仍對澳洲入境旅客實施隔離。

當局提醒倘疫情再爆 遊客行程或打斷

澳洲航空公司（Qantas）行政總裁喬伊斯表示：「這是400多天以來，民眾首次能夠豁免隔離旅行，我們目前一天要增加16班往新西蘭的回程航班，而且全部客滿。」新西蘭航空（Air New Zealand）營運總監胡里漢格努伊稱，之前兩國一天只有兩至三班航班，周一增至30班航班，合共可載5,200名乘客。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）發表聯合聲明，稱開放邊境有助推動兩國經濟復蘇，並讓數以千計親友團聚。阿德恩說：「與澳洲展開免隔離旅行，確實令人興奮。無論是返鄉的家人、朋友或度假民眾，新西蘭都歡迎你們，祝你們玩得開心。」

不過，兩國總理亦同時提醒遊客，一旦疫情爆發，情況可能在短時間內修改，旅客要有準備行程可能被打斷。當局會持續檢討兩國免隔離旅遊的風險評估；又指將研究旅遊氣泡延伸至其他太平洋地區國家的可能性，表示「安全無虞時就會這麼做」。

美聯社／路透社／澳洲廣播公司／中央社

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