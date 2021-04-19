英女皇伊利沙伯二世將在周三迎接95歲生日，是73年來首次度過沒有菲臘親王陪伴左右的生日，她的女兒安妮公主、媳婦卡米拉、蘇菲和孫媳婦凱蒂商討後，決定安排家人輪流到訪溫莎堡，陪伴她渡過這段日子。

在菲臘親王的葬禮上，英女皇被拍到獨坐聖佐治教堂內一角，不免令人憂心她在家中也會感孤單。報道指，當天英女皇是刻意為遵守政府的防疫條例，而與他人保持距離。女皇周日被拍到在葬禮後首次現身，駕車外出，與兩隻新養的哥基犬散步。

英媒《每日鏡報》引述消息人士指，雖然女皇早有心理準備接受皇夫離開，而且她堅持表示自己能夠面對，但大家都明白她會感到難過。據悉她將一張與菲臘親王新婚時拍下的照片，以及一條菲臘的手帕一起放在手袋以作慰藉。

但消息人士指︰「女皇不會感到孤單，她會有其他關心她的家人陪伴，在她最難過的時間支持她。」英女皇自去年3月疫情在英國爆發後，便搬離白金漢宮遷到溫莎堡，未來一段日子，英女皇將會繼續留在溫莎堡居住，而親人會輪流到訪相伴，陪她散步。

這個安排是由公妮公主、康沃爾公爵夫人卡米拉、威塞克斯伯爵夫人蘇菲和劍橋公爵夫人凱蒂一起商討出來。本周末去陪伴英女皇的就是皇儲查理斯，他現居於格洛斯特（Gloucester）海格羅夫莊園（Highgrove），與溫莎堡相距個半小時車程。

由於復活節假期快結束，凱蒂和三名子女會在周末隨威廉回到倫敦，準備孩子開學，所以他們一家將會在周三以視像電話與女皇慶祝生日。

蘇菲會在未來幾天帶同17歲的女兒及13歲兒子探望英女皇。據悉蘇菲與女皇關係良好，受到信賴，她們每天至少聊天一次，每逢周六下午更會一起看懷舊電影。安妮公主稍後的日子，亦會不時探訪女皇。

皇室的兩周哀悼期在周四才結束，英女皇及皇室成員暫時沒有活動，即使她在周三生日，據悉也很大可能會像過去般，到溫莎堡的浮若閣摩爾花園（Frogmore Gardens）溜狗，但今年不會發佈她的官方生日照。

英國《每日鏡報》／《蘋果》資料室

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