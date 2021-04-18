捷克政府前日宣佈，驅逐18名俄羅斯外交官，是捷克自共產政權30年前倒台以來，與俄羅斯之間最嚴重外交風波。捷克情報部門查出該18人是俄羅斯特工，相信他們涉及2014年捷克軍火庫爆炸案。警方亦追緝另外兩名疑涉案俄羅斯特工，正是2018年在英國施用神經毒劑諾維喬克毒害前俄羅斯雙面間諜的兩名疑人。

前晚電視直播總理巴比什向全國簡報這宗「聞所未聞、令人震驚」的事件，他指情報和安全機關「有充份證據」懷疑俄羅斯軍方特工涉及六年半前軍火庫爆炸案，造成「兩名無辜的父親」死亡。他說：「捷克是主權國家，必須就這些前所未見的發現採取充份應對措施。」

正同時署任外交部長的內政部長哈馬切克稱，已清楚查明俄羅斯大使館的18名職員是俄羅斯對外情報局（SVR）及軍事情報局（GRU）的特工，限令他們「須在48小時內」離開捷克。巴比什指，部份人特別隸屬無惡不作的GRU「29155部隊」。

通緝兩俄人為英毒劑案兇手

2014年10月與12月捷克東部軍火庫兩次大爆炸，釀成兩死外，亦令附近村落數以百計居民要疏散。

巴比什表示調查仍未完成，但已對向來親俄的總統澤曼滙報調查進展和驅逐俄羅斯人員的決定，並獲得澤曼「絕對支持」。

隨後捷克警方宣佈，追緝另外兩名俄羅斯人，他們在2014年10月11日至16日亦即軍火庫爆炸當日，先後到過布拉格和軍火庫所在的東部地區。而且這兩名疑犯所用的護照，正正跟2018年，俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾與女兒，在英國被下毒案件中，兩名疑犯所用的相同；證件中所示名字為彼得羅夫（Alexander Petrov）與博希羅夫（Ruslan Boshirva）。

據英國政府文件，彼得羅夫真名是米什金（Alexander Mishkin），博希羅夫真名是切皮加（Anatoliy Chepiga）；捷克警方指兩人另持有其他名字的摩爾多瓦護照和塔吉克護照。

捷克政府的公佈震動全國，朝野政治人物異口同聲炮轟俄羅斯。署任外長哈馬切克原定今日訪俄商購俄製COVID-19疫苗 ，但已因今次風波而取消。他並稱，布拉格已將事件知會北約和歐盟，要求盟友支持。他說：「我們目前處境跟英國在2018年下毒事件後的情況類似。」當年英國驅逐了數十名俄羅斯外交人員。

俄稱「詭計」 美英撐捷

俄羅斯外交部發言人形容驅逐行動是「詭計」，表明會報復，又指對方的指控沒有根據、是挑釁。

美國和英國都表態撐捷克。布拉格美國大使館代辦巴克斯稱捷克是堅定盟友，美國與之同一陣線。英國外相藍韜文亦表示支持捷克，指捷克「揭露了GRU進行危險 、邪惡行動是無所不用其極」。

路透社/美聯社/法新社