南非開普敦知名景點桌山（Table Mountain）東翼魔鬼峯（Devil’s Peak）周日早上發生火警，燒毀一間餐廳和19世紀英國帝國主義擁戴者羅德斯（Cecil Rhodes）的雕像，火勢蔓延至鄰近開普敦大學，歷史悠久的賈格爾圖書館被毀，幾百名學生從宿舍徒步疏散。

數百學生疏散

消防說是羅德斯紀念碑附近一名露宿者所生的營火導致火警。羅德斯紀念餐廳局部焚毀。火乘着風勢和乾燥灌木叢蔓延至倚峯而建的開普敦大學校園，賈格爾圖書館陷入火海。存放大量檔案及藏書的圖書館，至少兩層焚毀。鄰近多幢建築和有225年歷史的莫斯特風車（Mostert’s Mill）也遭焚毀。

逾百消防員和緊急事故人員出動，三架直升機向火場投擲水彈，一名消防員燒傷送院。

桌山國家公園呼籲遠足者離開，司機駛走停泊在附近的車輛。

入夜後火勢仍然猛烈。災難風險管理中心發言人表示，居民暫時毋須疏散，但呼籲他們關閉窗戶，並開水喉或灌溉系統保持花園濕潤。

美聯社／德新社／法新社／路透社

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