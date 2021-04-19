（北美通訊）奧斯卡影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）有望當選美國德州州長？《達拉斯晨報》和德州大學泰勒分校（University of Texas, Tyler.）就德州州長選舉，進行民意調查，結果馬麥康納希以45%高票「當選」，現任州長阿博特（Greg Abbott）僅獲三成選民支持。

調查針對1,100多名德州選民，以電話訪問或網上問卷形式進行。調查顯示，不屬於任何黨派的麥康納希，在調查中的支持度約45%，大幅領先共和黨籍現任德州州長阿博特的33%，另外有22%受訪者表示寧可選擇其他人。在所有受訪者中，獨立選民更偏好支持麥康納希，44%選民願意把票投給他，支持阿博特連任的獨立選民只有18%。

不過，得到共和黨選民支持的阿博特，五成受訪者認為其州長工作表現出色。在處理2月份因為極寒天氣而發生的大停電方面，更有54%人認為阿博特表現甚佳。分析指，即使麥康納希願意參選下屆州長選舉，也未必能成功取代阿博特。

曾表示有意從政的麥康納希，在Podcast節目內表示，「我正在思考自己領導角色的定位。我有很多想要教導和分享的東西，我要在我往後的人生扮演一個甚麼角色？」他上月表示，會認真考慮參選州長，但並沒有表明會以共和黨或民主黨身份出戰。

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