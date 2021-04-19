【重新連繫】

澳洲和新西蘭的「旅遊氣泡」昨天全面開通，兩國之間旅客相隔近400日後，入境終不需要隔離檢疫，為向世界重新開關踏出重要一步。兩國的滯留僑民率先把握機會，跟沒親身見面超過一年的家人團聚，恍如隔世。澳紐的航空業和旅遊業千盼萬盼，亦終於等到救命的強心針。

澳紐去年3月開始爆發COVID-19疫情後，就基本上對外封關，國民回國亦要強制隔離檢疫兩周。兩國去年4月結束首次封城時，已領先世界提出旅遊氣泡概念，但因疫情反覆一直未全面落實，去年10月起新西蘭旅客可免檢疫到澳洲多數省，但澳洲旅客到新西蘭仍要檢疫。

機場跑道大字「歡迎回家」

旅遊氣泡昨雙向開通後，持有有效簽證的旅客只要出發前14日都留在澳紐、沒症狀或陽性檢測結果、沒接觸過確診者、不是正等候檢測結果等，入境都可豁免檢疫，不是必須有陰性檢測結果。

新措施首天的受惠者，主要是澳洲歸心似箭的新西蘭僑民。新西蘭有逾50萬國民在澳洲生活，很多爆疫前經常穿梭兩國，但因檢疫限制不見家人多時。在悉尼機場準備登上其中一班最早飛新西蘭航班的奧多諾休說：「我會大叫、尖叫、哭、擁抱、親吻、開心，百感交集。」

在惠靈頓機場，馬瑟15個月來首次再見腹大便便的女兒克莉絲蒂，而且帶了還是寶寶的外孫來，喜不自勝，深情擁抱說不出話來。克莉絲蒂說：「我但願它（旅遊氣泡）早些發生，這一天總算來臨了。我只想乘搭第一班機，因為難料情況會不會急轉直下，但願它可持續。」

惠靈頓機場跑道盡頭的草坪，特別以英文加毛利語大字「歡迎回家」（Welcome Whanau）迎接他們，機場大樓內有毛利族人以傳統歌舞歡迎，又有合唱團高歌當地名曲《歡迎回家》。

莫里森：澳紐雙贏

新西蘭總理阿德恩表示，機場處處見團聚的場面，就像電影《真的戀愛了》結尾，「旅遊氣泡標誌了兩國與世界重新連繫的重要一步」。澳洲總理莫里森指「今日的里程碑對澳紐是雙贏，刺激經濟之餘保持我們的人民安全」。但兩人都警告如疫情反彈會迅速調整政策，將旅遊氣泡擴大至其他國家亦會謹慎行事。

新西蘭航空公司昨特別訂購了2.4萬支汽酒送給成年乘客，該公司之前每日只有兩、三班機來往澳紐，昨大增至30班。澳洲航空公司亦加開兩地航班至每周200班。國際航空運輸協會表示希望區內建立更多旅遊氣泡，助重振國際民航。

澳洲遊客過往貢獻新西蘭四成國際旅遊收入，一年約達150億港元；新西蘭前年亦有130萬人次赴澳，為當地經濟帶來約157億港元收益。

法新社/路透社/美聯社/英國廣播公司