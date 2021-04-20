美國法院審訊明尼蘇達州警員喬文（Derek Chauvin）去年以跪頸方式制服黑人男子弗洛伊德（George Floyd）時，導致弗洛伊德死亡的案件，料本周內有判決。但民主黨加州聯邦眾議員沃特斯（Maxine Waters）近日跨州參與及號召示威，被質疑是企圖干預司法判決。辯方律師批評，沃特斯企圖以暴力方式影響陪審團，法官卡希爾（Peter Cahill）則明言希望民選議員尊重法治，停止影響審訊。

作為黑人女性的沃特斯上周六就另一名黑人青年賴特（Duante Wright）被警員以警槍當作電槍殺害案，到明尼蘇達州出席集會，在演說時提到弗洛伊德案。她揚言，一旦喬文獲判罪名不成立，示威者便應「留在街頭、更積極對抗」，讓政府知道示威者有多重視事件。

法官斥不尊重法治 佩洛西卻力撐

喬文的代表律師尼爾森（Eric Nelson）形容，目前美國有國會議員就弗洛伊德案威脅使用暴力，使他感到震驚，警告可能有外力不正當地影響裁決。法官卡希爾表示，希望民選代表停止影響弗洛伊德案審訊，更不應以不尊重法治的方式談論，期望司法程序可正常進行。但他補充，已要求陪審團不要觀看新聞，故相信外界評論不會影響他們對案件的看法。

不過，眾議院議長佩洛西周一表示，不認為沃特斯的言論會引發暴力，亦毋須為此道歉。明尼阿波利斯近日已經加強市面保安，並加派國民警衞軍駐守。明尼蘇達州州長沃茨（Tim Walz）警告，當地可能出現動盪局面，已向其他州分請求協助，各地警方亦加強戒備。沃茨強調，美國有必要作出根本改變，保障非裔權益，但不能容許混亂局面出現，而是要保障人們生命財產安全。

華府增250國民警衞軍

不過，警方日前驅散涉及賴特案的集會時，亦對記者施放胡椒噴霧，引起爭議。警方事後同意放寬記者採訪示威的安排，容許記者自由採訪，並可豁免警方驅散指示，當局同時承諾不會拍攝記者採訪情況。

多個美國城市保安同樣升級，首都華盛頓已獲加派250名國民警衞軍戒備，紐約市警方亦指正為弗洛伊德案可能引發的示威作準備，促請市民和平表達訴求。芝加哥周二起將獲加派125名國民警衞軍，市內商店已加固商戶，預防遭破壞。

美國霍士新聞／路透社

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